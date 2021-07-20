Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/p...Цены на импортную...
  • Alex Bambroff
    Чем человек тупее, тем он о себе лучшего мнения ))Почему противники...
  • Alex Bambroff
    база клонирования свиней, звучит футуристично ))База клонирования...

Китай и Туркменистан укрепляют стратегические связи для ориентированного на рост будущего

Китай призвал согласовать инициативу «Пояс и путь» с Цифровым Шёлковым путём в Центральной Азии, направленным на создание сетей, облачных вычислений и создание умных городов, что было встречено значительным одобрением Туркменистана – Портал PRC.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх