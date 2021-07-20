Китай и Туркменистан укрепляют стратегические связи для ориентированного на рост будущего

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Китай призвал согласовать инициативу «Пояс и путь» с Цифровым Шёлковым путём в Центральной Азии, направленным на создание сетей, облачных вычислений и создание умных городов, что было встречено значительным одобрением Туркменистана – Портал PRC.