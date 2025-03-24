Сенатор Андрей Климов выразил обеспокоенность из-за неконтролируемого обращения оружия на Украине. Опасения подтверждают британские СМИ и эксперты, отмечающие наличие оружия на подпольных рынках, что угрожает стабильности в Европе и за её пределами.
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