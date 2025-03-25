Как беременность и отношения родителей меняют нашу жизнь

Не в бровь, а в глаз: все больше исследований показывают, что стресс, который испытывает женщина во время беременности, оказывает значительное влияние не только на течение самой беременности и на здоровье мамы, но и на психологическое развитие человека на протяжении всей жизни! Психосоциальные, культурные и экологические стрессоры — пренатальный стресс может иметь последствия для нескольких поколений! Во время беременности он может варьироваться от тяжелого (например, травма) до умеренного (например, изменения в жизни) и легкого (например, повседневные хлопоты).