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Регионы России

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Италия приняла закон против семейной преемственности в мафии

Италия приняла закон против семейной преемственности в мафии

Сенат Италии одобрил закон, направленный на разрыв семейной преемственности в мафиозных кланах. Новый нормативный акт призван помочь детям и другим родственникам участников преступных группировок отказаться от криминального образа жизни и начать новую жизнь в другом городе с возможностью получения нового удостоверения личности.

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