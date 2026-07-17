Италия приняла закон против семейной преемственности в мафии

Сенат Италии одобрил закон, направленный на разрыв семейной преемственности в мафиозных кланах. Новый нормативный акт призван помочь детям и другим родственникам участников преступных группировок отказаться от криминального образа жизни и начать новую жизнь в другом городе с возможностью получения нового удостоверения личности.