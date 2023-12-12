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Зампред комитета СФ Митин: яйца в России начнут дешеветь весной

Зампред комитета СФ Митин: яйца в России начнут дешеветь весной

Яйца в России могут начать дешеветь с весны. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин «Парламентской газете».

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Комментарии
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Владимир Черногузов
У нас если цены поднялись на что либо то уже не опускаются.Да если и опускаются то на копейки,хотя поднялись на рубли. Пример бензин.Цену подняли значительно.Заявили что цены стабилизировались. Но речи о снижении цены нет! И так буквально везде.
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15 час.
Александр Свитайло
Ну да, сначала в 2 раза цены поднимаются, потом как большое достижение, объявляется, что правительству удалось заморозить их.... А когда снижаться будут, сам Господь Бог знает((
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14 час.

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