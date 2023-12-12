Зампред комитета СФ Митин: яйца в России начнут дешеветь весной

Владимир Черногузов

У нас если цены поднялись на что либо то уже не опускаются.Да если и опускаются то на копейки,хотя поднялись на рубли. Пример бензин.Цену подняли значительно.Заявили что цены стабилизировались. Но речи о снижении цены нет! И так буквально везде.