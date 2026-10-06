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Курские новости

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В Курске проданы два аварийных объекта культурного наследия

В Курске проданы два аварийных объекта культурного наследия

Дом Пушечникова на улице Гайдара продан за 4,27 млн рублей, дом мещан Беньковских на улице Красной Армии — за 3,135 млн рублей.

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