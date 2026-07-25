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Царьград

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WSJ: Компании США переходят на бюджетные ИИ-модели из Китая

WSJ: Компании США переходят на бюджетные ИИ-модели из Китая

Американские компании, включая крупные корпорации, переходят на применение более дешевых ИИ-моделей, в том числе из Китая.

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