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Создали татуировки, которые можно «выключать» светом

Создали татуировки, которые можно «выключать» светом

Разработаны разноцветные чернила для татуировок, которые можно делать видимыми и скрывать с помощью света.

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