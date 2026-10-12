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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае аварийный мост через Лосиху заменили новым за 65 млн рублей

В Алтайском крае аварийный мост через Лосиху заменили новым за 65 млн рублей

Обновленный мост длиной 44,2 метра получил современное оснащение благодаря инвестициям В Алтайском крае завершили реконструкцию моста через реку Лосиха на подъезде к поселку Лучевому в Косихинском районе, сообщили в региональном Минтрансе.

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