В Алтайском крае аварийный мост через Лосиху заменили новым за 65 млн рублей

Обновленный мост длиной 44,2 метра получил современное оснащение благодаря инвестициям В Алтайском крае завершили реконструкцию моста через реку Лосиха на подъезде к поселку Лучевому в Косихинском районе, сообщили в региональном Минтрансе.
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