Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Союзник НАТО объявил Россию важным полюсом многополярного мира

Союзник НАТО объявил Россию важным полюсом многополярного мира

Колумбия приглашает Россию и Украину возобновить мирные переговоры о завершении конфликта. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо, который 14 ноября провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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