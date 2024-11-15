Союзник НАТО объявил Россию важным полюсом многополярного мира

Колумбия приглашает Россию и Украину возобновить мирные переговоры о завершении конфликта. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо, который 14 ноября провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.