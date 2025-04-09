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Ли Чжэ Мён покинул пост главы партии ради выборов в Южной Корее

Ли Чжэ Мён покинул пост главы партии ради выборов в Южной Корее

Ли Чжэ Мён, возглавлявший оппозиционную партию "Тобуро", оставляет пост, чтобы участвовать в президентских выборах Южной Кореи 3 июня.

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