ФСБ: в Севастополе задержаны готовившие теракты по заданию ГУР МО Украины

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники российской спецслужбы задержали в Севастополе двоих россиян, планировавших теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.
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