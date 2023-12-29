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Чемпионы Australian Open-2024 получат по 2,15 миллиона долларов

Чемпионы Australian Open-2024 получат по 2,15 миллиона долларов

Опубликованы данные о призовых на первом в новом году турнире «Большого шлема». Оргкомитет Australian Open-2024, который пройдет в Мельбурне с 14 по 28 января, объявил: призовой фонд вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым сезоном и составит 86,5 миллиона австралийских долларов.

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