В сети показали два видео нового мультсериала про Черепашек-ниндзя Канал Nicke...

В сети показали два видео нового мультсериала про Черепашек-ниндзяКанал Nickelodeon поделился двумя новыми промо-роликами мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории», который расскажет о приключениях черепашек после концовки «Погрома мутантов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)