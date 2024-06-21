В сети показали два видео нового мультсериала про Черепашек-ниндзя Канал Nicke...

В сети показали два видео нового мультсериала про Черепашек-ниндзяКанал Nickelodeon поделился двумя новыми промо-роликами мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории», который расскажет о приключениях черепашек после концовки «Погрома мутантов».