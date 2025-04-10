В топ российских направлений на лето вошли Сочи, Калининград и Санкт-Петербург

Аналитики сервиса «Авиасейлс» проанализировали ранние бронирования путешественников на лето и выяснили, что за последний месяц туристы купили 51% от всех авиабилетов с начала года на летний сезон, что на 12% больше, чем в прошлом году.
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