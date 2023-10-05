Global Payment и Visa запустили совместное партнёрство

Поставщик платежных технологий и программного обеспечения Global Payments (США) объявил о запуске своего решения для приёма платежей с помощью функции Mobile Tap в Сингапуре в партнерстве с МПС Visa (США).
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