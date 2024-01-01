Microsoft выпустил Copilot для устройств на iOS. Помощник также будет доступен на iPadOS

Вслед за выходом помощника Copilot на платформе Android корпорация Microsoft выпустила приложение для операционных систем iOS и iPadOSАссистент Copilot теперь доступен в App Store — приложение предлагает пользователям расширенные функции на базе искусственного интеллекта, включая интеграцию с генератором изображений DALL-E 3 и доступ к языковой модели GPT-4 компании OpenAI без оформления платной подписки.
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