Microsoft выпустил Copilot для устройств на iOS. Помощник также будет доступен на iPadOS

Вслед за выходом помощника Copilot на платформе Android корпорация Microsoft выпустила приложение для операционных систем iOS и iPadOSАссистент Copilot теперь доступен в App Store — приложение предлагает пользователям расширенные функции на базе искусственного интеллекта, включая интеграцию с генератором изображений DALL-E 3 и доступ к языковой модели GPT-4 компании OpenAI без оформления платной подписки.