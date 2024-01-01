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Microsoft выпустил Copilot для устройств на iOS. Помощник также будет доступен на iPadOS

Microsoft выпустил Copilot для устройств на iOS. Помощник также будет доступен на iPadOS

Вслед за выходом помощника Copilot на платформе Android корпорация Microsoft выпустила приложение для операционных систем iOS и iPadOSАссистент Copilot теперь доступен в App Store — приложение предлагает пользователям расширенные функции на базе искусственного интеллекта, включая интеграцию с генератором изображений DALL-E 3 и доступ к языковой модели GPT-4 компании OpenAI без оформления платной подписки.

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