Появилось видео с моментом страшного ДТП на Ленинградской площади. Предположительно водителю легковушки могло стать плохо за рулем.
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Появилось видео с моментом страшного ДТП на Ленинградской площади. Предположительно водителю легковушки могло стать плохо за рулем.
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