Спасенные курские пенсионеры подарили военным свою машину

Супружеская пара пенсионеров из села Русская Конопелька в Курской области, более двух недель прятавшаяся в подвале из-за интенсивных атак со стороны ВСУ, передала свой автомобиль российским военным, которые их спасли .
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