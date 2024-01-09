«Известия»: более двух миллионов рабочих мест появятся в России к 2030 году

В России может добавиться еще более двух миллионов рабочих мест к уже существующим. Такой показатель будет достигнут к 2030 году, заявил в беседе с «Известиями» генеральный директор ВНИИ труда Минтруда Дмитрий Платыгин.
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