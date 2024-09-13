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Несекретные материалы

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Стала известна причина, по которой США все еще не готовы официально разрешить удары вглубь России

Стала известна причина, по которой США все еще не готовы официально разрешить удары вглубь России

Главный вопрос последнего месяца об ударах по территории России, который, возможно, повлияет на весь ход украинского конфликта и дальнейшую судьбу геополитики, мира, пока висит подвешенным без четкого ответа.

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