Долг ООО «Приискагро» перед артелью «Новая» составил более 54,2 млн рублей, для его погашения выставят на торги земельный участок площадью почти 4,5 тыс.
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