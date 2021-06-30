Южный Федеральный

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Эпидемиолог Фаворов сделал неутешительный прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Эпидемиолог Фаворов сделал неутешительный прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Делать тесты на антитела и проверять их количество – абсолютно бессмысленное занятие. Любые антитела, которые есть у человека, не обязательно гарантируют защиту от заражения, как и отсутствие антител не обязательно говорит о заражении коронавирусом.

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