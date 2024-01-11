Росприроднадзор нашел нужным объяснить, что делать при встрече с зайцами на улицах Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января, ФедералПресс. Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора из-за участившихся случаев появления зайцев в черте города рассказали, как горожанам реагировать на появление этих животных.
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