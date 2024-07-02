Суд Луизианы разрешит экспорт американского СПГ после принятия Белым домом решения о временном запрете

Сегодня стало известно, что суд штата Луизиана в США принял решение отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), который был введен ранее президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.
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