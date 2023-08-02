«Зенит» обратился в ЭСК, Мане в «Аль-Насре», 45-летний Буффон завершает карьеру, Захарян и «Страсбур», избиение Шабалкина и другие новости

Лена Мисько КДК РФС отменил дисквалификацию Милана Гайича. Напомним, защитник ЦСКА получил красную карточку в матче с «Ахматом» во 2-м туре Мир РПЛ (3:2). Арбитр Владислав Безбородов изначально назначил пенальти и показал Гайичу желтую карточку за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, судья, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Милану красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый. «Получили от ЦСКА письмо об отмене красной карточки Гайичу. КДК отправил запрос в ЭСК. Вчера было получено заключение. Гайич вышел на связь по видео. Пришли к выводу, что удаление было ошибочным, красная карточка отменена. Гайич может принять участие в следующем матче», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 5 августа ЦСКА примет «Локомотив».

КузнецовВВ сегодня наверное в первый раз по центральному телеканалу показали матч с участием команды из моего родного города Вологда. Вологодское Динамо в Москве разгромило медиафутбольную Родину со счетом 3:0, и вышло в следующий этап кубка России, с чем земляков и поздравляю.