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Илья Протас о жизни в США: «С супами что-то непонятное. Очень густые, словно пюре. Могут сделать по заказу, но все равно не то – с мамиными не сравнить»

– Как тебе в целом жизнь в США? – Очень понравилось. Здесь я стал более самостоятельным, повзрослел. Жил в семье с хорошими людьми.

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