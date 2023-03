Писательница Джоан Роулинг заявила, что осознавала последствия своих взглядов на трансгендеров. В беседе с ведущей подкаста The Witch Trials of JK Rowling («Охота за ведьмой Джоан Роулинг») Меган Фелпс-Роупер они заявила, что опасается за свою жизнь из-за угроз и обвинений в неуважительном отношении к трансгендерам, написала газета The Guardian.