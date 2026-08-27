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Мы соседи по планете

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Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес (Caño Cristales — Кристальная река), или река Пяти цветов, как ее называют местные жители, берет начало на юге горной цепи Макарена, в Колумбии, и течет на восток, до впадения в реку Гуайаберо.

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