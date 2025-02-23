Астраханские таможенники передали конфискованное постельное белье детям в ДНР

Партию общей стоимостью в 2 миллиона рублей изъяли у водителя грузовика. Астраханская таможня при проверке фуры в Волгоградской области обнаружила 656 комплектов постельного белья - на всю партию отсутствовали документы об уплате таможенных пошлин и налогов.