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Царьград

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Mash Gor: Туристка в Дагестане едва не парализовала прыжок с тарзанки

Mash Gor: Туристка в Дагестане едва не парализовала прыжок с тарзанки

В Сулакском каньоне, Дагестан, туристка Анастасия получила ушиб спинного мозга после прыжка с тарзанки, что привело к параличу и шоковому состоянию.

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