Московский ИИ-сервис по мониторингу строительства помогает контролировать ход работ в регионах

Москва не только развивает собственные цифровые и инфраструктурные решения, но и активно тиражирует их в регионах — от образования и медицины до транспортных практик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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