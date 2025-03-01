Жители Турлатова под Рязанью жалуются на смог и химический запах

Жители деревни Турлатово в Рязанском районе пожаловались в соцсетях на смог и химический запах. По словам рязанцев, вонь усиливается по ночам, многие люди просыпаются с опухшими глазами, испытывают дискомфорт.
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