В екатеринбургском метро можно будет прокатиться за 1 рубль

С 13 по 16 сентября пассажиры Екатеринбургского метрополитена, оплачивающие проход с помощью системы распознавания лица, смогут воспользоваться специальным тарифом — 1 рубль за поездку вместо стандартных 42.
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