Лула да Силва назвал безумием подстегивание украинского конфликта

Подстегивать конфликт на Украине безрассудно. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Россию для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Москве заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
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