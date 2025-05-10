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Лула да Силва назвал безумием подстегивание украинского конфликта

Лула да Силва назвал безумием подстегивание украинского конфликта

Подстегивать конфликт на Украине безрассудно. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Россию для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Москве заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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