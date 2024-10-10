Власти Дубая прекратили деятельность семи нелицензированных криптокомпаний

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) направило уведомления о прекращении деятельности и наложении штрафов на семь организаций не соответствующих установленным правилам лицензирования и маркетинга.
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