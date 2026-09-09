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Газета.ру

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В Китае женщина отсудила у сына $30 тыс. за то, что 15 лет сидела с внучкой

В Китае женщина отсудила у сына $30 тыс. за то, что 15 лет сидела с внучкой

В Шанхае женщина добилась компенсации от собственного сына после того, как почти 15 лет самостоятельно воспитывала его дочь, пишет Seoul Economic Daily.

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