На Кураховском направлении ВС РФ освободили поселок Островское в ДНР

Штурмовые отряды ВС РФ продолжают атаки практически вдоль всей линии фронта на Донбассе. Стало известно, что российские войска приблизились к городу Курахово (оккупированная ВСУ часть территории ДНР), освобождая пригороды от украинских сил.
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