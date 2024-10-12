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Несекретные материалы

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  • Татьяна Кибишева
    Пусть этот кишлачник у своей жены требует, чмо неумытое.Омбудсмен Таджики...
  • Василий Кумиров
    Этого Бобозаду, по заду и... вокзал, ишак и кишлак. Можно без чемодана. Он со своим языком и там набьет чемоданы.Омбудсмен Таджики...
  • Герасим Безвкусный
    А где был этот праведник когда русские бежали с узелками ,побросав жилье и хозяйство  ,в товарных вагонах с детьми ? ...Омбудсмен Таджики...

На Кураховском направлении ВС РФ освободили поселок Островское в ДНР

На Кураховском направлении ВС РФ освободили поселок Островское в ДНР

Штурмовые отряды ВС РФ продолжают атаки практически вдоль всей линии фронта на Донбассе. Стало известно, что российские войска приблизились к городу Курахово (оккупированная ВСУ часть территории ДНР), освобождая пригороды от украинских сил.

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