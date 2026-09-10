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Царьград

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Русский проект «Монави» победил на AIM Future Holistic 2026

Русский проект «Монави» победил на AIM Future Holistic 2026

В Дубае на AIM Congress 2026 победителем стал русский проект "Монави". Награду вручали министр ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зейуди и президент AIM Global Давуд Аль-Шезави.

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