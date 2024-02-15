МегаФон повысил качество связи и мобильного интернета в аэропорту Кольцово

За 2023 год объём интернет-трафика в аэропорту вырос на 86 процентов.Жители Свердловской области всегда славились любовью к путешествиям, а потому многолюдно было в аэропорту Кольцово даже в трудные времена пандемии.
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