Дерматолог из Отрадного рассказал, кто может столкнуться с экземой и как этого избежать

Осенью у многих обостряется экзема. Почему так происходит и как распознать заболевание на ранней стадии? На эти вопросы ответил Станислав Колганов — дерматовенеролог с 15-летним стажем, работающий в клинике на улице Пестеля.
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