Создана реконструкция лица юноши, который жил задолго до фараонов

©PEN NEWS Авторы реконструкции, археолог Моасир Сантос и эксперт по компьютерной графике Сисеро Мораес, считают, что им удалось максимально точно воссоздать образ жителя доисторического Египта с помощью судебно-медицинской реконструкции лица.
©PEN NEWS Авторы реконструкции, археолог Моасир Сантос и эксперт по компьютерной графике Сисеро Мораес, считают, что им удалось максимально точно воссоздать образ жителя доисторического Египта с помощью судебно-медицинской реконструкции лица.
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