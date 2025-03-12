Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Суд заочно вынес приговор смолянину за фейки об СВО

Суд заочно вынес приговор смолянину за фейки об СВО

Житель Смоленска, позже объявленный в международный розыск, разместил в супермаркете заранее приготовленные таблички с ложными сведениями о целях спецоперации Заднепровский районный суд Смоленска заочно вынес приговор горожанину Владимиру Завьялову, фигуранту резонансного уголовного дела по статье за дискредитацию Вооружённых сил России, которые участвуют в специальной военной операции.

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