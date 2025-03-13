Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей управление капстроительства Рязанского района

Речь идёт об МКУ «Управление капитального строительства Рязанского района». Региональная инспекция стройнадзора в ходе проверки выявила, что выданное ранее предписание об устранении нарушений не исполнено.
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