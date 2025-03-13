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62ИНФО | Новости Рязани

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Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей управление капстроительства Рязанского района

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей управление капстроительства Рязанского района

Речь идёт об МКУ «Управление капитального строительства Рязанского района». Региональная инспекция стройнадзора в ходе проверки выявила, что выданное ранее предписание об устранении нарушений не исполнено.

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