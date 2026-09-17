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Три человека погибли и 10 пострадали при атаках БПЛА в ДНР

Три человека погибли, еще 10 мирных жителей, в том числе четверо детей, пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.

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