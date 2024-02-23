Некоторые врачи уверены, что во время потуг ребенок может чувствовать боль Рассуждая о том, может ли ребенок чувствовать боль во время родов, специалисты не пришли к однозначному выводу.
Что на самом деле чувствует ребенок во время родов: 7 удивительных фактов
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ЮРИЙ НЕЦЕЕВСКИЙ
Все детство во время болезней с высокой температурой (выше39) меня преследовал один и тот же кошмар, который, просыпаясь от него в страхе, я не мог объяснить и рассказать, что же мне привиделось. Впоследствии я описывал это. как какое-то выворачивание, и только став взрослым и познав женщину, я пришел к убеждению, что это мое воспоминание о выходе из утробы. Ученые скажут, что это невозможно...но я в этом абсолютно уверен.
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