Пробка на российско-литовской границе. Замедленная работа Литвы вызывает задержки для десятков грузовиков Елена ГалицкаяНа границе между Россией и Литвой, в Калининградской области, образовалась пробка из нескольких десятков грузовых автомобилей.
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