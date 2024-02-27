Состояние здоровья Байдена может стоить ему власти

Джо Байден рискует вскоре лишиться своего поста, и опасность эта достаточно серьезна: впервые в истории Соединенных Штатов президента страны могут отрешить от власти за неспособность к исполнению полномочий в силу состояния здоровья.
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