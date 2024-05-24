БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 282 подписчика

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    Шахидка! Рассказ по теме: http://kozyrev-gi.ru/pages/shahidka/«Мы никому не поз...
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«Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров

«Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров

Споры о никабе, которые нынче будоражат наше общество, если присмотреться, выглядят довольно несбалансированно.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
а ты действительно больной ублюдок...ты не мужчина ...я таких упырей никогда не встречала еще..ты просто помойная половая тряпка если можешь себе позволять обзывать и оскорблять женщин...слово идиот для тебя мало...а вот больной  ублюдок это в самый раз..прощай дефективный надеюсь больше никогда не видеть тебя... обратись к проктологу у тебя видимо там свербит...!
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5 час.
Владимир Петров
Какая ты женщина, особь тухлая.
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4 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Шахидка! Рассказ по теме: http://kozyrev-gi.ru/pages/shahidka/
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kozyrev-gi
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1 час.

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