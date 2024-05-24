«Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров

Анастасия Гончарова

а ты действительно больной ублюдок...ты не мужчина ...я таких упырей никогда не встречала еще..ты просто помойная половая тряпка если можешь себе позволять обзывать и оскорблять женщин...слово идиот для тебя мало...а вот больной ублюдок это в самый раз..прощай дефективный надеюсь больше никогда не видеть тебя... обратись к проктологу у тебя видимо там свербит...!