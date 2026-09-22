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Пятый канал

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Трамп выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы

Трамп выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине удастся завершить до наступления зимы.

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